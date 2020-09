SP Balasubrahmanyam का राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार, 74 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिग्गज गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का शुक्रवार को निधन हो गया। दोपहर करीब 1 बजकर 5 मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वह लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। गुरुवार को अस्पताल ने बयान जारी कर बताया था कि उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। उसके बाद शुक्रवार को एसपी बालासुब्रमण्यम ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से देशभर में शोक की लहर है। नेता से लेकर अभिनेता सभी उन्हें श्रद्धाजंलि दे रहे हैं। आज एसपी बालासुब्रमण्यम का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।

एसपी बालासुब्रमण्यम का अंतिम संस्कार चेन्नई से 34 किलोमीटर दूर स्थित पक्कम में किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर शुक्रवार रात को चेन्नई स्थित उनके फार्महाउस पर पहुंचा। यहां लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा कि एसपी बालासुब्रमण्यम का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसपी बालासुब्रमण्यम को शुक्रवार को ट्वीट कर श्रद्धाजंलि दी थी। उन्होंने लिखा, "एसपी बालासुब्रमण्यम के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के साथ हमारी सांस्कृतिक क्षेत्र को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। भारत भर में एक घरेलू नाम, उनकी मधुर आवाज और संगीत ने दशकों तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। दु: ख की इस घड़ी में, मेरे विचार उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।"

With the unfortunate demise of Shri SP Balasubrahmanyam, our cultural world is a lot poorer. A household name across India, his melodious voice and music enthralled audiences for decades. In this hour of grief, my thoughts are with his family and admirers. Om Shanti.