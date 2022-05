खलनायिका बनकर हिट हुईं Aruna Irani, जाने लोग रियल लाइफ में क्यों करने लगे थे नफरत

मशहूर एक्ट्रेस अरुणा ईरानी ने कई निगेटिव रोल्स निभाए हैं। वह किसी भी रोल में जान डाल देती थी। लोगों को उनका निगेटिव रोल्स काफी ज्यादा पंसद आता था। एक्ट्रेस की एक्टिंग को लोग खूब पसंद करते थे।

मशहूर एक्ट्रेस अरुणा ईरानी आज अपना 70वां जन्मदिन मना रही हैं। मशहूर अदाकारी ने करीब 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया हैं। अधिकास फिल्मों में अभिनेत्री ने विलेन का रोल निभाया हैं। उनकी अदाकारी के करोड़ो लोग दिवाने थे। वह अपने जमाने के मशहूर अभिनेत्री के लिस्ट में आती थी। एक समय ऐसा भी आया की लोग उन्हें 'लेडी विलेन' के नाम से जानने लगे थे।

