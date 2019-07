शाहरुख की एक्ट्रेस को शख्स ने किया ऐसा गंदा मैसेज, स्क्रीनशॉट शेयर कर सिंगर ने मांगी पुलिस से मदद

मुंबई। सोशल मीडिया पर महिलाओं को गंदी मानसिकता वाले लोगों से काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। खासकर पब्लिक फिगर्स ऐसे लोगों का टॉरगेट होते हैं। लेकिन अब पुलिस की सोशल मीडिया पर उपस्थिति से सभी को राहत मिली है। इसी तरह का एक मामला सामने आया है जिसमें एक एक्ट्रेस-सिंगर को एक शख्स ने फेसबुक पर गंदा मैसेज भेजा है।

शाहरुख खान की फिल्म 'कभी हां कभी ना' में नजर आने वाली सिंगर सुचित्रा कृष्णमूर्ति ( Suchitra Krishnamoorthi ) ने अपने ट्विटर अकांउट पर एक शख्स से मिले गंदे मैसेज की शिकायत की है। सुचित्रा को फेसबुक पर एक अनजान शख्स ने बेहद ही आपत्तिजनक मैसेज किया है।

सिंगर ने इस मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए मुंबई पुलिस ( Mumbai police ) को टैग किया है और मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने शिकायत में लिखा है कि खुद को नेशनल क्राइम प्रिवेंशन में बताने वाला व्यक्ति महिलाओं को ऐसे परेशान कर रहा है।

Ma'am, we have already forwarded to our Social Media cell and Cyber police station for necessary intervention & action. Moreover, you can also Dial 100 or Tweet us, alternatively for prompt support.