Sunny Leone ने खेला फुटबॉल, बोलीं- खूबसूरती के अलावा भी कई टैलेंट हैं

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी (Sunny Leone) सोशल मीडिया (social media) पर खूब एक्टिव रहत हैं। वो आए दिन अपने फनी वीडियो शेयर करती रहती हैं। पिछले दिनों उन्होंने पानीपूरी खाते हुए वीडियो शेयर किया था और फैंस को उनका क्यूट अंदाज बेहद पसंद आया था। अब सनी ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपना टैलेंट दिखा रही हैं। वीडियो में सनी फुटबॉल (Football) खेलती हुई नजर आ रही हैं। सनी बेहतरीन तरीके से फुटबॉल खेल रही हैं और फैंस उनके इस टैलेंट के भी दीवाने हो गए हैं। सनी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ फुटबॉल खेलती हुई नजर आ रही हैं।

सनी लियोनी ने अपने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- सिर्फ प्यारा चेहरा ही नहीं!! बल्कि टैलेंट्स भी हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि सनी बॉल को पकड़ती हैं और फिर सिर और पैर से किक मारती हैं।

Not just a pretty face!! Got the skillz as well 😜 pic.twitter.com/kWHm5pYdID