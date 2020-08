Sushant के चचेरे भाई ने Sandip Ssingh को बताया गैंगस्टर, मामले में थर्ड डिग्री और siddharth pithani की होनी चाहिए गिरफ्तारी

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) मामले की जांच में खोजबीन में सीबीआई जुट ( CBI Investigate Sushant case ) गई है। बीते दिन सीबीआई ने अभिनेता के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ( Siddharth Pithani ), संदीप सिंह ( Sandip Ssingh ) और नौकर नीरज ( Neeraj ) से घंटो पूछताछ की। साथ ही उन्होंने सुशांत के घर पर जाकर पूरे सीन को रिक्रिएट ( Sushant Suicide scene recreate ) भी किया है। जैसे-जैसे सीबीआई जांच को आगे बढ़ा रही है। वैसे-वैसे कई बातों से पर्दा उठता जा रहा है। जहां पहले शक की सुई बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेताओं की तरफ घुम रही थीं। वहीं अब शक की सुई सुशांत के अपनों पर आकर अटक गई है।

सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) के अब उनके करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और संदीप सिंह को गिरफ्तार करने की मांग होने लगी है। अभिनेता के चचेरे भाई नीरज बबलू ( Neeraj Bablu ) ने एक बयान दिया रहै। जिसमें उन्होंने दोनों की गिरफ्तारी को लेकर बात कही है। भाजपा विधायक और सुशांत के चचेरे भाई ने न्यूज़ एंजेसी एएनआई को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अब सीबीआई के आने से सुशांत सिंह राजपूत केस में बिल्कुल ठीक दिशा में जांच पड़ताल हो रही है। यह देखकर कई लोगों और हम में दोषी पकड़े जाने की उम्मीद जागी है। सिद्धार्थ पिठानी को जरूर गिरफ्तार ( Siddharth Pithani must be arrested ) किया जाना चाहिए। उन्होंने यह बताया कि जिस वक्त सुशांत के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। तब सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। उसकी सभी गतिविधियों पर शक है। वह सुशांत का का सहयोगी था।

सुशांत के भाई ने उनके सबसे करीबी दोस्त संदीप सिंह पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 'सुशांत की मौत के बाद 10 दिन बाद संदीप मीडिया के सामने आया और लोगों को क्लीनचिट देने लगा था। वह एक गैंगस्टर ही तरह काम कर रहा था।' नीरज ने सीबीआई जांच पर ( CBI expressed confidence in the investigation ) भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सीबीआई इस मामले की जांच पर जल्द सही नतीजों पर पहुंचेगी और उनका मानना है कि सच्चाई जानने के लिए मामले में थर्ड डिग्री ( Third degree is necessary to investigate the matter ) काफी जरूरी है। । सीबीआई लगातार जांच में जुटी हुई है। साथ ही उन्होंने तीनों के ही बयान को दर्ज कर लिया है।