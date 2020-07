'Dil Bechara' के ट्रेलर को 7 हज़ार से भी ज्यादा लोगों ने किया डिसलाइक, फैंस बोलें-'Salman-Karan के चमचे हैं'

View this post on Instagram

Who all are they?? And why they disliking the trailer?? Its strange #disneyhotstar #disney #hotstar #disneyplus #disneyplushotstarpremiere #sanjanasanghi #sushantsinghrajput #karanjohar #salmankhan #ektakapoor #bollywoodactor #gonetoosoon #ripsushant #ripsushantsinghrajput💔 #rip #restinpeace #bollywoodupdates #viralvideos #viral #bollywood #sushantvideos #tadkabollywood #punjabkesari