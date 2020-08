Sushant Case में एम्बुलेंस के मालिक ने काले प्लास्टिक को लेकर किया खुलासा, सबूत छुपाने के दावे के साथ Viral हुआ था Video

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) मामले में उनका जानने वाले अब खुलकर सामने आ रहे हैं। बिहार पुलिस (Bihar Police) की जांच के बाद से कई बड़े राज खुले हैं। जहां एक तरफ रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) गंभीर ओरोपों से घिरी हुई हैं वहीं सुशांत के कुछ दोस्त भी हैं जिनपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सुशांत के पुराने दोस्त संदीप सिंह और उनके फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी (Sushant friend Sandeep Ssingh and Siddharth Pithani) पर अब तक कई सवाल उठ चुके हैं। वहीं सुशांत के निधन के बाद दो एंबुलेंस आई थी जिसपर भी कई लोगों ने सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर इसपर बहस देखने को मिली। पहले ये कहा जा रहा था कि सुशांत के फ्रेंड सैमुअल हॉकिप (Samuel Haokip) की भी उस दिन मौत हुई। लेकिन उन्होंने सामने आकर इस अफवाह पर विराम लगाया। अब उस एम्बुलेंस के मालिक का बयान (Ambulance owner statement) सामने आया है जिसमें सुशांत को ले जाया गया था।

एम्बुलेंस के मालिक विशाल बंडगर ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि उस दिन उनके छोटे भाई अक्षय गए। उन्होंने कहा कि दो एम्बुलेंस (Owner gave Two ambulance reason) इसलिए बुलाई गयी थी क्योंकि पहली वाली एम्बुलेंस में स्ट्रेचर का व्हील खराब था। जिसके बाद दूसरी मंगाई गई थी। वहीं याद हो कि सुशांत की डेडबॉडी को फांसी के फंदे से उतारने पर भी बहस होती रही है। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने बताया था कि उन्होंने चाकू से फंदे को काटकर एक्टर की डेडबॉडी को बेड पर (Siddharth Pithani told he discovered the dead body) उतारा था। जबकि ऐसी खबरें भी आई थीं कि एम्बुलेंस के ड्राइवर ने कुछ और कहा है। जिसपर विशाल से स्पष्ट पूछा गया। उन्होंने जवाब देते हुए बताया कि मेरे भाई ने सुशांत की डेडबॉडी (Ambulance owner on Sushant deadbody) को नहीं उतारा था। अक्षय ने बस उनके मृत शरीर को स्ट्रेचर पर रखने और फ्लैट से बाकी लोगों की मदद से नीचे लाए थे।

वहीं सुशांत की मौत के बाद एक ब्लैक प्लास्टिक बैग का वीडियो (Black plastic bag video) भी सामने आया था। वीडियो में दावा किया गया था कि उस प्लास्टिक बैग में सुशांत की मौत से जुड़े सबूत थे जिन्हें छुपाया जा रहा था। वहीं अब एम्बुलेंस के मालिक विशाल का कहना है कि वो ब्लैक प्लास्टिक एक रैगजिन का कवर (Ambulance owner told no evidence was in plastic bag) था। जिसमें सुशांत की डेडबॉडी ले जानी थी। विशाल ने ब्लैक प्लास्टिक में किसी भी प्रकार के सबूत से इंकार किया है।