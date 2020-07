सुशांत सिहं राजपूत को न्याय दिलाने के लिए फैंस ने कसी कमर, कहा- चुप नहीं बैठेंगे.. ट्विटर पर #CBIMustForSushant कर रहा ट्रेंड

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) का सुसाइड केस अब एक बड़ा मामला बन चुका है। बॉलीवुड पर नेपोटिज्म के अलावा कई आरोप लगने के बाद सुशांत के फैंस का गुस्सा कम होने का नाम नहीं (Sushant Singh Rajput fans angry) ले रहा है। एक तरफ जहां मुंबई पुलिस सुशांत के केस में उनके करीबियों से लगातार पूछताछ कर रही है। हर एंगल के सुशांत के सुसाइड को देखने की कोशिश की जा (Sushant police investigation) रही है। वहीं रिसेन्टली सुशांत के फोन की रिपोर्ट सामने आने के बाद भी कुछ नए सवाल खड़े हो गए हैं। सुशांत के फैंस लगातार सीबीआई जांच की मांग करते हुए नजर (Sushant fans CBI appeal) आ रहे हैं जो अब देशभर में तेज हो गई है। ट्विटर पर #CBIMustForSushant ट्रेंड कर रहा है। हर फैन का अपना एक अलग एंगल है लेकिन मांग सबकी एक ही है कि सुशांत के केस की सीबीआई जांच की जाए।

No matter how hard people try to save the culprits; the culprits and the saviours of the culprits will have to deal with the Wrath Of The Universe. #PMDoCBIEnquieryForSSR pic.twitter.com/S2QLiNSS2e — ᴀᴅɪᴛyᴀ - ꜱʀɪᴠᴀꜱᴛᴀᴠ 🚭 (@AdityaS_Indian) July 1, 2020

सुशांत सिंह राजपूत के लिए कई सेलेब्स भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जिसमें रूपा गांगूली (Roopa Ganguly) और शेखर सुमन (Shekhar Suman) जैसे सितारे शामिल है। इन्हीं के साथ सुशांत के फैंस ने भी इस पर सहमति जताई और ये मांग धीरे-धीरे तेज हो गई। अब सुशांत के फैंस का कहना है कि वो रुकेंगे नहीं, अपने फेवरेट एक्टर के न्याय दिलाकर (Sushant fans together for justice) रहेंगे। दरअसल दिवंगत एक्टर के फैंस इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड कर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। हर फैंस का कुछ अलग कहना है। कोई कह रहा है कि सुशांत के साथ साजिश के तहत ये हुआ है तो किसी को बॉलीवुड का नेपोटिज्म (Nepotism in bollywood) इसका कारण लगता है। सोशल मीडिया पर #CBIMustForSushant ट्रेंड कराकर फैंस इस बात पर दबाव डाल रहे हैं कि सुशांत के केस की जांच सीबीआई द्वारा की जाए।

Together we r stronger#CBIMustForSushant — Grg Sãkhïnä ×× (@SelfMadeShehnaz) July 1, 2020

एक फैन ने लिखा- हमें सुशांत के लिए न्याय चाहिए। एक साथ हम मजबूत हैं।

Sushant was a fighter..enjoyed in facing challenges.Sushant was such a positive person with knowledge and dreams who can never end his life..



We all want to see you at peace, loved and happy wherever you are. We will not stop until you get JUSTICE.#CBIMustForSushant pic.twitter.com/fe0V3MXESe — Priyanka Chatterjee (@piuu_2012) July 1, 2020

तो एक ने लिखा- सुशांत योद्धा थे। वो पॉजिटिव थे। वो खुद अपनी लाइफ नहीं खत्म करते। आपको जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम चुप नहीं बैठेंगे।

एक यूजर ने महाराष्ट्र के सीएम से भी सवाल कर पूछा है कि आप चुप क्यों हैं? जब पूरे देश से लोग इसके लिए अपील कर रहे हैं।