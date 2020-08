Sushant Singh Rajput के मौत का अब जल्द ही होगा खुलासा, सीबीआई कर सकती है इन बिंदुओं पर जांच

नई दिल्ली। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह (Sushant Singh Rajput)की मौत को हुए एक महिने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन उनकी मौत की गुत्थी अभी तक सुलझ ही नही पाई है। जो अब एक रहस्य बनकर रह गया है कि आखिर सुशांत (Sushant Singh Rajput death)की मौत के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था। अब इस केस की जांच सीबीआई करने जा रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर राजीव नगर थाना कांड संख्या 241/ 20 की सीबीआई जांच की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेज दी गई। अब जल्द ही सीबीआई इस मामले में तहकीकात शुरू कर सकती है।

सुशांत के पिता ने दर्ज कराया है मामला

अभी हाल ही सुशांत(sushant singh rajput father kk singh) के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने पटना के राजीव नगर थाना में रिया चक्रवर्ती (Sushant Singh Rajput's father KK Singh, in the FIR filed with Bihar Police)के साथ उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें रिया चक्रवर्ती(FIR against Rhea Chakraborty), उसके माता-पिता और भाई समेत 6 लोगों को नामजद किया गया है। और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 342, 380, 406, 306, 420, 506 और 120 (बी) की धाराएं लगी हैं। इसी केस की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की गई है।

मुंबई पुलिस का असहयोग बना कारण

मामला दर्ज होने के बाद पटना पुलिस(patna police) ने इस केस के लिए अपना काम करना चालू कर दिया है और अपनी चार टीम को मुबंई के लिए रवाना भी किया था लेकिन वहां पर जाने के बाद मुंबई पुलिस ने उनकी कोई भी मदद करने से इंकार कर दिया। इतना ही इस केस में रूकावट लाने के लिए उन्होनें बीएमपी द्वारा नियमों का हवाला देते हुए जबरन क्वारंटाइन कर दिया। इस बात से राज्य सरकार और बिहार पुलिस में खासी नाराजगी देखी गई। इस बीच सुशांत के परिजनों ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी।

सीबीआई इन बिंदुओं पर कर सकती है जांच

सुशांत सिंह राजपूत(Sushant Singh Rajput death) की मौत की जांच कई बिंदुओं पर कर सकती है। जानकारों के मुताबिक सीबीआई सबसे पहले इन बिंदूओं पर जांच करेगी कि सुशांत की मौत आत्महत्या है या हत्या। यदि उसने आत्महत्या की है तो इसके पीछे की वजह क्या है। उसके पास ऐसी कौन सी परेशानी थी जो उनके आत्महत्या का कारण बनी। या फिर उसके साथ रहनेवाले कुछ लोगों ने साजिश के तहत उसे आत्महत्या करने को विवश कर दिया। इसके अलावा सुशांत की सबसे करीब रही उनकी गर्ल फ्रेंड रिया चक्रवर्ती का इसमें क्या रोल रहा। सुशांत की मौत से कितने लोगों को किस प्रकार का फायदा हो सकता है। उनके एकाउंट से कितने रूपए ट्रांसफर किए गए और उन पैसे का क्या हुआ। ऐसे कई सवाल हैं जिस पर सीबीआई गहराई से जांच ककेगी। इसके अलावा पुलिस सुशांत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत को लेकर भी तहकीकात कर सकती है क्योंकि बताया जाता है कि इस घटना के बाद से ही सुशांत काफी परेशान थे।