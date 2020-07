Sushant Singh Rajput की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' देख फैन्स का छलका दर्द, ट्विटर पर लिखा इमोशनल पोस्ट ‘प्लीज़ लौटकर आ जाओ’

नई दिल्ली।बॉलीवुड का चमकता सितारा सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) अब ऐसा खोया कि उसे पाना अब मुश्किल है। लेकिन उसकी आखिरी यादों को संजोने के लिए उनकी (Sushant Singh Rajput last film) आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' कल शाम 7:30 बजे रिलीज़ हुई। जिसका इंतजार फैंस भी काफी दिनों से कर रहे थे। फिल्म के रिलीज होते ही (sushant singh rajput last movie release on OTT platform) जैसे ही एक्टर का हसंता-मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आया लोगों की आखें भीगकर रह गई। मानों इस हसंते सितारे से लोग सच में ही रूबरू हो रहे हैं।

just the way manny's friends were watching his last made movie, the same way we did. as if they all were representing us. climax completely broke my heart. #DilBechara pic.twitter.com/2sO6dQWpuk — ً (@kthsbiblee) July 24, 2020

सुशांत(sushant singh rajput death) के मरने के बाद से ही फैंस के दिल में बस एक ही इच्छा थी कि उनकी आखिरी फिल्म ‘दिल बेचारा’ (DilBechara are trending on Twitter as fans shared their emotions the movie)को वो बड़े पर्दे पर देख सकें। फैंस की दिवानगी को ही देखते हुए ही इनकी(sushant singh rajput last movie release) आखिरी फिल्म को छोटे पर्दे पर दिखाया गया। फिल्म को देखते ही फैंस के दिलों में एक बार फिर सुंशात की यादें ताजा हो गई। इस फिल्म ('Dil Bechara' Twitter REVIEW)को देखने के बाद फैन्स नम आखों के साथ ट्विटर पर अपने रिऐक्शन देने लगे। इन ट्वीट को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि लोग कितने दिवाने थे इस एक्टर के।

i have never cried so much watching a movie, my head hurts.

sushant, you will forever be alive in our hearts. your soul is golden.

seri? seri.#DilBechara pic.twitter.com/Whz6tv1INp — avril lavigne’s daughter (@putaetu) July 24, 2020

बता दे कि सुशांत सिह(sushant singh rajput suicide) ने 14 जून को अपने निवास स्थान पर फांसी का फंदा लगाकार आत्महत्या कर ली थी। उनकी मौत के बाद से बॉलीवुड (Nepotism In Bollywood) में नेपोटिज्म को लेकर एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है। फैंस से लेकर बॉलीवुड की कुछ बड़ी हस्तिया भी उनकी (Sushant Singh Rajput Suicide And Bollywood Nepotism Debate) मौत का कारण बॉलीवुड में फैल रहे भाईभतीजावाद को बता रहे है जिसके लिए कंगना रानौत (Kangana Ranaut On Nepotism) एक बड़ी आवाज बनकर सामने आई हैं। कंगना के अलावा बॉलीवुड के दिग्गज कालाकरों में से एक शेखर सुमन(Shekhar Suman's fight to get justice for Sushant Singh Rajput) भी सुशांत को न्याय दिलाने के लिए सभी के साथ एक जुट होकर इस लड़ाई का हिस्सा बने हैं। लेकिन परिवार की कमजोरी की वजह से शेखर इस केस को मजबूत करने में असमर्थ हो रहे है।

#DilBechara can feel his soul in the movie. He is very much alive and he will live through all of us. Love you #SushantSinghRajput forever ♥️



You acted as a crazy fan of @rajinikanth why didnt u reach out to him for any issues😢 U are beyond stars. U are an angel🥰 pls takecare pic.twitter.com/ABdg1IkWey — CutezPooja (@CutezPooja) July 24, 2020

तकलीफ की घड़ी में भी आपको हंसना सिखाएगी यह फिल्म

सुशांत के जाने के बाद रिलीज हुई उनकी आखिरी फिल्म को देखने से हमें यह बात सीखने को मिली है कि कलाकार का मन भले ही अंदर से रो रहा हो, लेकिन इसके बाद फैंस को हंसाकर उनका दिल जीत लेना ही सच्चे कालाकर की कला होती है।