Kriti Sanon के एक इशारे पर ऊप्स मोमेंट से बचाने के लिए सुशांत ने किया था ऐसा, वायरल हो रहा वीडियो

View this post on Instagram

You in My heart 😭💔 @sushantsinghrajput #justiceforsushantsinghrajput #sushantsinghrajput #KanganaRanaut #SushantSinghRajput #RestInPeaceSushant #RIPSushantSinghRajput #RIPSushant #RIPSSR #sushantsinghrajput #bollywood #dilbecharaonbigscreen #dilbechara #raabtabandhan