ED का बड़ा खुलासा: Sushant अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड पर खर्च कर रहे थे लाखों रुपये, अभी भी भरी जा रही है उनके फ्लैट की EMI

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत का केस (Sushant Singh Rajput) जांच ऐंजसियां जितना सुलझाने की कोशिश करती है वो उतना ही उलझ जाता है। इस केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को लेकर लगातार ईडी अपनी छानबीन (ED investigation in Sushant case) में लगी हुई है। अब इसमें सुशांत की एक्स-गर्लफ्रेंड का नाम (Sushant ex-girlfriend) भी सामने आ गया है। खबरों के मुताबिक, सुशांत सिर्फ रिया पर ही नहीं बल्कि अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड पर भी लाखों रुपये खर्चा (Sushant was paying EMI of flat) कर रहे थे। सुशांत ने अपनी एक बड़े रकम की एफडी तुड़वाई थी और उस फ्लैट की किश्त भर रहे थे जिसमें उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड रहती हैं।

सुशांत सिंह राजपूत के बैंक से करोड़ों रुपये गायब हैं जिसको लेकर रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर आरोप है कि उन्होंने दिवंगत एक्टर के पैसों का इस्तेमाल (Sushant family allegations on Rhea Chakraborty) किया है। सुशांत के पिता की कम्प्लेन के आधार पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering case) में कई लोगों से पूछताछ कर रही है। एबीपी न्यूज की खबर के मुताबिक, अब ईडी के सुत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। सुशांत एक ऐसे फ्लैट की EMI भर रहे थे जिसमें उनकी एक्स गर्लफ्रेंड (Sushant was paying EMI of Ex-girlfriend flat) रहती हैं। हालांकि ये फ्लैट सुशांत के नाम पर ही बताया जा रहा है। जिसकी EMI अभी भी भरी जा रही (EMI continues to Sushant Ex-girlfriend flat) है। ये गर्लफ्रेंड कौन है इसक खुलासा अभी होना बाकी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सुशांत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती से पहले अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) रही थीं। क्या इसके अलावा भी उनकी जिंदगी में कोई लड़की थी जिसका खर्चा वो उठा रहे थे। सुशांत का एक दिन का खर्चा 50000 रुपये बताया (Sushant one day expense was Rs. 50,000) रहा है।

ईडी के मुताबिक, सुशांत के बैंक खातों में अभी भी बड़ी रकम जमा है। जिस अकाउंट से वो इस फ्लैट की किश्त भर रहे थे उसमें अभी भी 35 लाख रुपये जमा (Sushant EMI account have 35 lakh rupees) है। इसके अलावा सुशांत ने अपनी साढ़े चार करोड़ की एफडी दो दिन के अंदर ही तोड़ (Sushant break his 4.5 crores FD in 2 days) दी थी। इसके बाद एक-एक करोड़ की एफडी दो जगह कराई गई और ढाई करोड़ रुपये इसमें से निकाल लिए गए हैं।

ये घटना नवंबर की बताई जा रही है। इसको लेकर ईडी ने रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ की (ED interrogation with Rhea Chakraborty) थी। एक्ट्रेस ने कहा था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये तो सुशांत ही बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। ईडी इन सभी बातों के सामने आने के बाद लगातार पड़ताल कर रही है। कुछ और बाते सामने आने के बाद ईडी एक बार फिर रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुला सकती है।