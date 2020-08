Sushant Singh Rajput सुसाइड केस में पिता KK Singh ने दिया बड़ा बयान, कहा- 'मुजरिम भाग रहे हैं बिहार पुलिस की जांच में करें मदद'

नई दिल्ली। महज 34 साल के उम्र में अपने जवान बेटे सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Death ) को खोने का दुख जहां पूरा देश मना रहा है वहीं उनके परिवार का यह दुख शब्दों ( Sushant Family pain ) में बयां करना बेहद ही मुश्किल है। ऐसे में एक बुजुर्ग बाप अपने बेटे के लिए लड़ रहा इंसाफ की लड़ाई भी रोज उन्हें कई दर्द देती जा रही है। डेढ़ महीने बाद अपने बेटे की मौत पर खुलकर बोलने वाले केके सिंह ( KK Singh New Statement ) का एक और बड़ा बयान सामने आया है। सुशांत की मौत के बाद पहली बार उनके पिता कैमरे के सामने आए हैं। उनकी बातों में उनका दर्द साफ छलकता हुआ नज़र आ रहा है।

मुंबई पुलिस ( Mumabi Police investigate sushant death mistery ) संग सुशांत की मौत की जांच में जुटी बिहार पुलिस को लेकर ( Sushant Father statement ) सुशांत के पिता ने बड़ी बात कही है। दरअसल, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant singh rajput suicide case ) में बिहार पुलिस हस्ताक्षेप के बाद से दोनों राज्यों के बीच एक टकराव शुरू हो गया है। वहीं दूसरी ओर जब-जब बिहार पुलिस रिया (Bihar police investigate Rhea ) से पूछताछ करने जाती है। वह तुरंत अपना ठिकाना बदल लेतीं हैं। बीते दिन से खबरें आ रही हैं कि रिया चक्रवर्ती अपने घर को खाली कर अपने माता-पिता और भाई संग कहीं ओर चली गई है।

रिया के इस तरह से गायब हो जाने पर केके सिंह ( KK Singh Statement ) ने कहना है कि मुंबई पुलिस ने पहले 40 दिनों में केस को लेकर कोई जांच नहीं की। जिसकी वजह से अब मुजरिम भागने लगे हैं। इस पूरे मामले की जांच में जुटी बिहार पुलिस ( Help Bihar Police ) की सहायता करें। उन्होंने यह भी बताया कि वह जानते थे उनके बेटे ( Had already informed the police ) की जान को खतरा है। जिसके लिए उन्होंने 25 फरवरी को पुलिस की इस बात की सूचना तक दे दी थी। '

दरअसल, पटना में केके सिंह द्वारा रिया चक्रवर्ती ( KK Singh File FIR against Rhea Chakraborty ) पर एफआईआर दर्ज कराने के बाद पटना के चार ऑफिसर्स मुंबई आ ( Patna Police officers reached Mumbai ) गए थे। इस मामले में अब तक जो भी जांच हुई हैं बिहार ऑफिसर्स ने सभी दस्तावेजों की जांच की। जिसके बाद बिहार के आईपीएस ऑफिसर बिनय तिवारी ( Bihar IPS Officer Binaye Tiwari ) को भी मुंबई की ओर रवाना किया। जिसके बाद बीएमसी ने जबरन उन्हें क्वारंटीन करने का आदेश दिया था। 15 अगस्त तक अब बिनय तिवारी क्वारंटीन में रहेंगे। बता दें 14 जून के दिन अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई बांद्रा ( Mumbai Bandra ) में स्थित घर में पंखे से लटक कर खुदखुशी कर ली थी। जिसके बाद से सुशांत के आत्महत्या ( Sushant Singh Rajput Suicide ) करने की असल वजह का पता लगाया जा रहा है।