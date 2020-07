क्या टूटने वाली है सुष्मिता सेन के भाई Rajeev Sen और Charu Asopa की शादी? डिलीट की एक दूसरे की सभी फोटोज

नई दिल्ली | वेबसीरीज आर्या (Webseries Aarya) से कमबैक करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) के भाई राजीव सेन (Rajeev Sen) और उनकी पत्नी चारू असोपा (Charu Asopa) अपनी लव बॉन्डिंग के लिए जाने जाते हैं। राजीव और चारू पहले अपनी रोमांटिक तस्वीरों (Rajeev Charu romantic photos) को लेकर चर्चाओं में भी आ चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है ऐसा कहा जा रहा है। अब इन खबरों के बीच राजीव और चारू ने एक बड़ा कदम उठाया है जिससे दोनों के फैंस को झटका लगा है। दरअसल चारू और राजीव ने अपने इंस्टाग्राम से शादी की सभी तस्वीरों को डिलीट (Charu Rajeev delete each others photos) कर दिया है।

वहीं चारू के इंस्टाग्राम पोस्ट भी हैरान करने वाले हैं। दोनों ने पिछले साल ही शादी की थी और एक दूसरे के साथ बेहद खुश नजर आते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों के रिश्ते में अनबन (Rajeev Charu marriage not well) की खबरों ने उनके फैंस (Charu and Rajeev fans) को परेशान कर दिया। अगर चारू के इंस्टाग्राम पर गौर करें तो उसमें अब सिर्फ उनकी फोटोज दिखाई दे रहा है और ऐसा ही कुछ राजीव सेन के इंस्टाग्राम पर भी नजर आ रहा है। जबकि पहले दोनों का सोशल मीडिया प्यार भरी तस्वीरों से भरा पड़ा था। खबर ये भी है कि चारू और राजीव दोनों एक दूसरे से अलग (Charu and Rajeev living separate) रह रहे हैं।

हाल ही में चारू ने एक बहुत ही इमोशनल कैप्शन के साथ पोस्ट किया। उन्होंने अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा- नाराज क्यों होते हो, चले जाएंगे बहुत दूर, जरा टूटे हुए दिल के टुकड़े तो उठा लेने दो। जिसे देखने के बाद फैंस ने लगातार सवाल पूछ रहे हैं। यूजर्स पिक्स डिलीट करने पर भी चिंतित हैं। वहीं कुछ फैंस चारू को अभी से ही हिम्मत देने लगे हैं।

बता दें कि एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए राजीव ने अलग रहने के सवाल पर इस बात से साफ इंकार कर दिया था कि दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही है। उन्होंने कहा कि मैं काम के सिलसिले में दिल्ली आया हूं। वहीं राजीव जल्द ही विवेक ओबेरॉय के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म इति से अपना बॉलीवुड डेब्यू (Rajeev Sen bollywood debut) भी करने वाला था।