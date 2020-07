सुष्मिता के कहने पर बदल दिया था इस गाने का मिजाज, कुछ ऐसे थे गाने के बोल

बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन वही करती है, जो उन्हें पसंद आता है अगर उनकी पसंद का कोई सीन नहीं होता है। तो वह उसे करने से साफ इनकार कर देती हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जिसमें उन्होंने गाने की लाइन सही नहीं लगने के कारण डांस करने से मना कर दिया था। इसके बाद म्यूजिक कंपोजर को गाने के लिरिक्स चेंज करने पड़े थे।

सुष्मिता सेन की एक फैन ने ट्वीट किया है। "एक बार सुष्मिता सेन ने महबूब मेरे के कुछ ओरिजिनल लिरिक्स पर डांस करने से इंकार कर दिया था, गाने में एक लाइन थी कि 'आ गर्मी ले मेरे सीने से', उन्होंने इस गाने को गाने से इंकार कर दिया था। वे बोली मैं इस पर परफॉर्म नहीं करूंगी। कंपोजर अनु मलिक ने फिर गाने के लिरिक्स चेंज किए और इसे बदल कर आ नरमी ले मेरी आंखों से किया, कमाल है।"

एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की फैन द्वारा इस पुराने किस्से को शेयर करने पर एक्ट्रेस ने इसे रीट्वीट किया और लाइक करते हुए दिल वाला इमोजी बनाकर एक थम्ब का निशान भी सेंड किया। जिससे पता चल रहा है कि उन्हें यह पोस्ट काफी पसंद आई। उनके इस एक्शन पर फ्रेंड्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हाल ही सुष्मिता सेन हॉटस्टार ओरिजिनल की सीरीज आर्या में मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आई हैं। उन्होंने एक दवा कंपनी के मालिक की पत्नी का किरदार निभाया। उनके पति की हत्या हो जाने के बाद वह खुद पूरे काम को अपने हाथों में ले लेती है। इस वेब सीरीज को दर्शकों ने जमकर पसंद किया। जो सोशल मीडिया पर भी लगातार छाई रही थी ।

Once, Sen refused to dance to some of Mehboob Mere's original lyrics. “There was a line that went ‘aa garmi le mere seene se and she refused to sing it. She said, ‘I won’t just do it.'" Composer Anu Malik had to then change the lines to ‘aa narmi le mere aankhon se.' Wow.