'गोल्ड डिगर और लालची औरत' बोलने पर भड़कीं Sushmita Sen, कहा- 'मैं सोने से ज्यादा हीरे...'

सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) और ललित मोदी (Lalit Modi) की डेडिंग की खबरें सुनने के बाद हर कोई हैरान है। सोशल मीडिया के जरिए ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ अपने रिलेशनशिप का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने Sushmita Sen के साथ कई फोटोज भी शेयर कीं। कुछ को उनक ये रिश्ता बेहद खास लगा तो कुछ ने उन्हें इसपर ट्रोल किया और भद्दे कमेंट्स किए। अब इसपर एक्ट्रेस ने चुप्पी तोड़ी है।

ट्रोलर्स ने सुष्मिता को 'गोल्ड डिगर' तक कह डाला। ट्रोलर्स का कहना था कि Sushmita Sen ने पैसों के लिए आईपीएल के पूर्व चेयरमैन और बिजनेसमैन ललित मोदी के साथ रिश्ता बनाया है। इस पर अब सुष्मिता सेन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल एक तस्वीर शेयर करते हुए एक लंबा चौड़ा नोट लिखा है और अपनी भड़ास निकाली है।

