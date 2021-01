वेब सीरीज Tandav के बचाव में उतरीं Swara Bhaskar, कहा- मैं एक हिंदू हूं लेकिन...

नई दिल्ली | वेब सीरीज तांडव (Tandav) को लेकर भारी बवाल जारी है। कई नेताओं और लोगों के विरोध के बाद मेकर्स ने वेब सीरीज में बदलाव के लिए हामी भर दी है। आरोप है कि तांडव में हिंदू देवी देवताओं अपमान किया गया है। सोशल मीडिया (social media) पर लोगों का गुस्सा डायरेक्टर अली अब्बास जफर के माफी मांगने के बाद भी कम नहीं हुआ। कई जगहों पर एफआईआर तक दर्ज की गई। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी अमेजन प्राइम से जवाब मांगा। इसी बीच एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने वेब सीरीज तांडव का समर्थन किया है। उन्हें सीरीज के अंदर कोई भी आपत्तिजनक चीजें नहीं नजर आईं। उन्होंने वेब सीरीज को बैन किए जाने की मांग पर सवाल उठाया है।

पूरे देश में ज्यादातर लोग वेब सीरीज तांडव का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि स्वरा भास्कर ने इससे उलट अपना विचार ट्विटर पर रखा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा- मैं एक हिंदू हूं और मुझे तांडव के किसी भी सीन पर अपमानित नहीं महसूस हुआ। फिर वेब सीरीज तांडव को बैन क्यों किया जाना चाहिए? स्वरा ने हैशटैग #banTandavseries और #banTandavnow लगाकर सवाल किया है। स्वरा ने जैसे ही तांडव वेब सीरीज का समर्थन किया उन्हें बुरी तरह से लोगों ने लताड़ लगाना शुरू कर दिया।

I’m a Hindu and I’m not offended by any scene in #Tandav .. Why #banTandavSeries #BanTandavNow ???

स्वरा के ट्वीट के बाद लोगों उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- बहन जिंदगी गालियां की खाती रहेगी क्या? दूसरे यूजर ने लिखा- तुम जैसे बिकाऊं हर बार आ जाते हैं।

एक यूजर ने लिखा- अगर तुम हिंदू हो तो मैं अल्बर्ट आइन्सटाइन हूं।

One cartoon and someone got beheaded and that's not bad and now someone wants to ban with legal way because of sentimental value Tum jese bikau Aa jate hai