चक्रवर्ती परिवार का स्वरा भास्कर ने किया समर्थन, कहा- दूसरों को दुख पहुंचाकर खुशी मिलती है, बुरी तरह हुईं ट्रोल

नई दिल्ली: Sushant Singh Rajput Case: सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार सवालों के घेरे में है। पहले ईडी, फिर सीबीआई के बाद अब एनसीबी सुशांत केस की जांच कर रही है। रिया चक्रवर्ती के फोन के ड्रग्स चैट सामने आने के बाद यह मामला एनीसीबी को गया, जिसमें कई खुलासे हुए और शौविक चक्रर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। बेटे की गिरफ्तारी के बाद इंद्रजीत चक्रवर्ती ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। जिसमें उन्होंने कहा कि एक साधारण से परिवार को बर्बाद कर दिया गया है।

इंद्रजीत चक्रवर्ती ने लिखा, 'मुबारक हो भारत, आपने मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मुझे उम्मीद है अगली मेरी बेटी होगी। और इसके बाद कौन कौन होगा, मुझे नहीं पता। आपने एक साधारण से परिवार को खत्म कर दिया है, सब कुछ इंसाफ के अंतर्गत हो रहा है, जय हिंद।' इंद्रजीत चक्रवर्ती के इस बयान पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने अपनी हमदर्दी जताई और कहा कि हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए कि हमें दूसरों को दुख पहुंचाकर खुशी मिलती है।

This is heartbreaking! Shame on us!!!! Shame on our voyeurism and sadistic pleasure in the tragedy and pain of others! #RheaChakrobarty https://t.co/3nWCBsfSYb

स्वरा भास्कर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'यह दिल तोड़ने वाला है। हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए। हमें दूसरों को दुख पहुंचाकर खुशी मिलती है।' इसके बाद स्वरा भास्कर ने #RheaChakraborty का हैशटैग दिया। लेकिन स्वरा को उनका यह ट्वीट काफी भारी पड़ गया। उनके इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, आप शर्म के मारे मर क्यों नहीं जाती। एक यूजर ने लिखा, दीदी आप बहुत ड्रामा करती हो। वहीं, एक अन्य ने सुशांत के पिता का वीडियो शेयर करते हुए पूछा, क्या आपके लिए यह दिल तोड़ने वाला नहीं है? एक पिता जिसने अपने बेटे को खो दिया, जिसे उन्होंने काफी मन्नतों के बाद पाया था। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि आप में से किसी ने भी इनके लिए आवाज नहीं उठाई। उनका बेटा बचाया जा सकता था। ऐसे ही कई ट्वीट हैं, जिसमें स्वरा भास्कर का विरोध किया गया है।

This is not heartbreaking for you? A father who lost his son who he prayed for to be born, his brilliant, bright, brave son. I am not gonna forget that NONE of you questioned the authorities for him. His son could have been saved. https://t.co/dZXPGKhBeI