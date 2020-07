सोशल मीडिया पर Swara Bhasker की वेब सीरीज 'रसभरी' हो रही है ट्रोलिंग का शिकार, अब एक्ट्रेस का आया रिएक्शन

नई दिल्ली: सोशल मीडिया (Social Media) पर अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरने वालीं एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) इन दिनों अपनी वेब सीरीज 'रसभरी' (Rasbhari) को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। स्वरा की ये वेब सीरीज 25 जून को अमेजॉन प्राइम (Amazon Prime) पर रिलीज हुई है। लेकिन जब से रसभरी रिलीज हुई है, तभी से लोग स्वरा को इसे लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। इस वेब सीरीज में स्वरा एक हॉट इंग्लिश टीचर की भूमिका में नजर आ रही हैं जहां उन्होंने कई सारे बोल्ड सीन भी दिए हैं, जिसे लेकर भी लोग सोशल मीडिया यूजर्स पोर्न वेब कहकर ट्विटर पर स्वरा को ट्रोल कर रहे हैं। जिसके कारण स्वरा ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं।

लेकिन इन सब के बीच स्वरा के फैंस #Rasbhari और #RasbhariOnPrime हैशटैग लिखकर इसका इस वेब सीरीज का सपोर्ट कर रहे हैं। जिसके बाद अब स्वरा का रिएक्शन (Swara Bhasker Reaction) सामने आया है। स्वरा भास्कर ने एक यूजर के सवाल का जवाब देते हुए लिखा है कि रसभरी में कोई भी सेक्स या न्यूड सीन नहीं है। एक इंटरव्यू में स्वरा ने मजाक में कहा था कि 'मेरे ट्रोल्स मुझे जितनी शिद्दत से प्रेम करते हैं इतना तो मुझे कभी किसी बॉयफ्रेंड ने भी नहीं किया होगा।' हालांकि फिर स्वरा ने कहा कि मुझे बुरा लगता है जब कोई मुझे गाली देता है क्योंकि हम इतनी मेहनत से काम करते हैं।

🤣🤣🤣🙏🏽🙏🏽🙏🏽🤓🤓🤓🙈🙈🙈 also.. Not a Single sex or nude scene in #Rasbhari #RasbhariOnPrime https://t.co/RFdBfSTs9S