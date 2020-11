पापा सैफ अली खान से Taimur Ali Khan ने सीखे खेती के गुण फिर करने लगे पानी में मस्ती

नई दिल्ली | कोरोना काल के दौरान लोग घर में बंद रहे और ये उन्हें प्रकृति के काफी करीब ले आया। शहरों से दूर लोग गांव और फार्महाउस में ज्यादा समय बिताते दिखे। बॉलीवुड सेलेब्स भी अपना ज्यादा वक्त फार्महाउस में व्यतीत करते दिखे। इसी कड़ी में सैफ अली खान (Saif Ali Khan) भी शामिल हैं। कुछ दिनों पहले वो पटौदी पैलेस (Pataudi Palace) गए थे। जहां उन्होंने शर्मिला टैगौर के साथ खूब टाइम स्पेंड किया। साथ ही छोटे तैमूर को खेती के गुण भी सिखाए। हाल ही में तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) की पापा सैफ के साथ पटौदी पैलेस से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। तैमूर खेतों की मिट्टी में खूब मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

Pataudi Diaries: Away from the hustle of the city, #SaifAliKhan and #TaimurAliKhan turn to farming in Pataudi. pic.twitter.com/hfmhigdAfO