इन सेलेब्स के ट्विटर अकाउंट हुए सस्पेंड,भारी पड़ा विवादित पोस्ट करना

नई दिल्ली।आज सोशल मीडिया लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है, सोशल मीडिया के सहारे ही लोग दुनियाभर से जुड़े रहते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं। अगर सेलेब्स की बात करें तो दुनिया के किसी कोने में रहते हुए भी सेलेब्स अपने फैंस से सीधे जुड़े रहते हैं। ये सेलेब्स बड़ी बेबाकी से अपने विचार सोशल मीडिया पर लिख कर लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन कई बार लिखने में ज्यादा एक्साइमेंट या अपने विवादित बयानों की वजह से उन्हें काफी नुकसान भी झेलना पड़ता है। आज बात करेंगे ऐसे ही सेलेब्स के बारे में, जिनका ट्विटर अकाउंट (Twitter account suspended) भी सस्पेंड किया जा चुका है।

Sincere thanks to everyone for the support. Abhijit had to delete his tweet.

His Twitter account has also been suspended. :) — Shehla Rashid (@Shehla_Rashid) May 23, 2017

प्लेबैक सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य

आपत्तिजनक टिप्‍पणी के लिए प्लेबैक सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य का नाम भी सामने आता है साल 2017 में इन्होनें महिलाओं को लेकर ट्विटर पर अपत्तिजनक टिप्पणी लिखी थी जिससे इनका अकाउंट सस्‍पेंड किया गया था। हालांकि हफ्ते भर के सस्पेंशन के बाद वापस ट्वीटर अकाउंट चालू हो गया, लेकिन इससे पहले अभिजीत ने अपना नया अकाउंट बना लिया था उस नए अकाउंट को भी ट्विटर ने कुछ ही घंटों के भीतर सस्पेंड कर दिया था। असल में सिंगर अभिजीत ने जेएनयू छात्रसंघ की नेता शेहला राशिद पर विवादित टिप्पणी की थी और मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय को लेकर भी उन्होंने ट्वीटर पर आपत्तिजनक बातें लिखी थीं।

केआरके (KRK's Twitter account)जिनका विवादों से हमेशा नाता रहा है, वे विवादित ट्वीट्स के लिए पूरे बॉलीवुड में जाने जाते हैं। केआरके( KRK's Twitter account was suspended) का भी ट्विटर अकाउंट एक बार सस्पेंड हो चुका है, इसकी वजह थी एक फिल्म के क्लाइमैक्स को सोशल मीडिया पर बता दिया था जिसके बाद केआरके को ट्विटर ने अकाउंट रिस्टोर करने के लिए कहा था। लेकिन केआरके जब वापस सोशल मीडिया पर लौटे तो एक्टर अभिषेक बच्चन ने मजाक में लिखा कि ‘वो वापस आ चुके हैं। फिर मत कहना कि मैंने आपको चेताया नहीं था।’ इन दिनों केआरके नेपोटिज्म और आउटसाइडर्स की बहस में लगातार सुर्खियों में हैं। इस बहस में फैंस ने यह कहकर केआरके की आलोचना की हैं कि सुशांत की फिल्मों को बुरे रिव्यू देने वाले केआरके आज सिंपैथी को भुनाने के लिए उनके नाम का सहारा लेकर अपनी रोटी सेंकने की कोशिश में हैं।

Please restore her account @TwitterIndia Everyone has the right to voice out .. She has the right to say her thoughts and opinions.. Please restore her account #BringBackPayal#ISupportPayalRohatgi pic.twitter.com/MYACPPxEk5 — Priya | Justice for SSR (@priya_2502) July 8, 2020

एक्ट्रेस पायल रोहतगी(Payal Rohatgi twitter account has been suspend) सामाजिक और राजनीतिक मामलों को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं, पर जिस तरह से वे सोशल मीडिया पर अपनी बात रखती हैं वह उनके लिए कई बार भारी भी पड़ जाता है, इसी को लेकर उनका (Payal Rohatgi twitter account suspend) ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। पायल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को लेकर सोशल मीडिया पर बड़े तीखे अंदाज में बॉलीवुड के भाई- भतीजावाद और वंशवाद पर टिप्पणी कर चुकी हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें जानकारी दी थी कि उनका ट्विटर अकाउंट एक बार फिर सस्पेंड कर दिया गया है। यह कोई पहला मौका नहीं था, दिल्ली दंगों के समय भी उन्होंने ज़बरदस्त टिप्पणी की थी जिसकी वजह से एक हफ्ते के लिए उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था।

Finally a piece of good news amidst all the negativity! Well done Twitter! #RangoliChandel account suspension was long needed. pic.twitter.com/5rm0XkOCUc — Priyanka Jain (@Priyanka_0901) April 16, 2020

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel Twitter Suspend)बीते दिनों काफी सुर्खियों में थीं, इसकी वजह थी उनकी बेबाक बयानबाज़ी। रंगोली (kangana ranaut Sister Rangoli Chandel Twitter)ने नेपोटिज्म और स्टारकिड्स को टारगेट कर एक विवादित बयान दिया था, जिसके चलते उनका (Rangoli Chandel Twitter)ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। ये मामला था मुरादाबाद में हेल्थ वर्कर्स पर हुए हमले का, जिसको लेकर रंगोली चंदेल भड़क गईं थीं, उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों को शूट कर देना चाहिए, यही नहीं उन्होंने जर्मनी के नाजियों से भी तुलना की थी। रंगोली का विवादित ट्वीट रिकॉर्ड काफी लंबा है, रंगोली ने सुजैन खान की बहन और संजय खान की बेटी फराह खान पर भी विवादित ट्वीट किया था जिसके बाद ट्विटर इंडिया द्वारा उनका (Rangoli Chandel Twitter Suspend)अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। जिसको लेकर रंगोली चंदेल ने एक ऑफिश‍यल बयान दिया था एवं ट्विटर को एंटी-इंडिया और भेदभाव करने वाला उन्होंने बताया था। इसके साथ नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा था कि वे अब दोबारा इस प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं आएंगी।