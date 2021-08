राम गोपाल वर्मा ने टाइगर श्रॉफ को बोला था 'बिकिनी बेब', एक्टर ने 'पिंच 2' शो में दिया जवाब

मुंबई। अरबाज खान के टॉक शो 'पिंच 2' पर हाल ही अभिनेता टाइगर श्रॉफ नजर आए। इस टॉक शो में टाइगर ने अपनी वर्जिनिटी से लेकर फिल्मों में शुरूआती सफर और फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा के ओर से ट्रोल किए जाने जैसे मामलों पर जवाब दिए। शो के फॉरमेट के हिसाब से इसमें वही सवाल टाइगर से पूछे गए जिनमें एक्टर की ट्रोलिंग हुई हो। टाइगर ने वर्मा के उस कमेंट का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने एक्टर को 'बिकिनी बेब' कह दिया था।

टाइगर को बताया 'बिकिनी बेब'

अरबाज के शो में टाइगर ने बताया कि जब उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी, तब से ही उनको उनके पिता जैकी श्रॉफ से कम्पेयर किया जाने लगा। उनकी पर्सनालिटी को लेकर भी बुरे कमेंट्स आने लगे थे। इस ट्रोलिंग में फिल्म जगत का जाना पहचाना नाम राम गोपाल वर्मा भी शामिल हो गए। वर्मा ने मार्च 2017 में कई ट्वीट किए और टाइगर को 'बिकिनी बेब' तक कह दिया था। वर्मा ने लिखा था,'टाइगर आप मार्शल आर्ट्स में महान हो, लेकिन अगर ब्रूस ली कभी इस तरह बिकिनी बेब जैसा पोज देते, तो वे कभी भी ब्रूस ली नहीं बन पाते। जरा विचार करना।' वर्मा ने यही भी लिख कि सलमान खान के अलावा जैकी श्रॉफ को कोई मैच नहीं कर सकता।' इस पर टाइगर ने जवाब दिया,'ब्रूस ली से भी मैच नहीं हो सकता, इसलिए सर, मुझे लगता है आप बिल्कुल सही हैं।'

@iTIGERSHROFF U are great at martial arts but if BRUCE LEE ever posed like a bikini babe like u he wouldn't hav bcm BRUCE LEE..Please think pic.twitter.com/4Y8jvOP77T