मुंबई। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ( Tiger Shroff ) अब पूरी तरह से प्रोफेशनल और कामयाब सिंगर बन गए हैं। उनकी गजब की डांस स्टाइल और सिंगिंग ने फैंस को बोल्ड कर दिया है। एक्टर का दूसरा सॉन्ग 'कैसनोवा' ( Casanova Song ) को यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। टाइगर के फैंस इस गाने को देखकर काफी एक्साइटेड हो गए हैं। सोशल मीडिया पर फैंस ने इस गाने को लेकर तारीफों के पुल बांध दिए हैं।

2 लाख से अधिक व्यूज

टाइगर श्रॉफ का सबसे पहला गाना 'अनबिलिवेबल' आया था। यह गाना भी काफी पॉपुलर हुआ। अब एक्टर का दूसरा गाना रिलीज हो गया है। 'कैसनोवा' नाम के इस गाने को टाइगर ने अपने यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया है। इसके साथ ही यूट्यूब पर टाइगर ने डेब्यू भी किया है। इस सॉन्ग में टाइगर के कुछ स्टेप्स उनके फेवरिट ऋतिक रोशन और माइकल जैक्सन की तरह भी हैं। फैंस ने भी इन स्टेप्स को नोटिस किया है। इस गाने के रिलीज होने के साथ ही इस पर 2 लाख से अधिक व्यूज आ गए हैं। टाइगर के यूट्यूब चैनल पर 33 हजार से ज्यादा सबस्क्राइबर हो चुके हैं।

'आपका फीडबैक देखना चाहता हूं'

'कैसनोवा' सॉन्ग लॉन्च करते हुए टाइगर ने वीडियो के साथ मैसेज में लिखा,' मेरा दूसरा सिंगल 'कैसनोवा' मेरी आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर पहला गाना है। कमेंट्स में आपका फीडबैक देखना चाहता हूं। साथ ही यह भी बताएं कि इस चैनल पर आप कैसा कंटेंट चाहते हैं। प्यार और प्रशंसा के साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका हमेशा आभारी रहूंगा। मैं जो भी करता हूं, आपके कारण करता हूं, ये भी आपके लिए है।'

