देखें वीडियो: इंटरनेट पर छाई दिग्गज अदाकारा मधुबाला की ये हमशक्ल, नैन- नक्श, अदाएं..सब मेल खाता है

बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्सर एक्ट्रेसेस और एक्टर्स के हमशक्लों को लेकर खबरें सामने आती रहती हैं। हाल में फिल्म गली बॅाय के प्रमोशन के दौरान आलिया भट्ट जैसी हूबहू दिखने वाली एक लड़की इंटरनेट पर वायरल हुई थी। उसकी टिक टॅाक वीडियो काफी चर्चा में आई थी और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।

सिनेमा जगत में लाखों खूबसूरत एक्ट्रेस आ जाएं लेकिन मधुबाला (Madhubala) का मुकाबला कोई नहीं कर पाया। लेकिन हाल में TikTok पर एक नई मधुबाला की एंट्री हुई है। वह वेटरन एक्ट्रेस मधुबाला से इतनी मेल खाती है की इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं।

Thanks ⁦@YoursLegallyy⁩ for introducing this video to everyone and thanks to all the media who wrote about me. 🙏🏻 it means a lot. 🤗🥰 also thankyou all lovely people for liking these videos. pic.twitter.com/WpJBwxA2H7