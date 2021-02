रिहाना को पॉर्न स्टार कहना Kangana को पड़ा भारी, ट्रोलर्स ने शेयर की एक्ट्रेस की बिकनी-इंटीमेट सीन्स की तस्वीरें

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत जितना अपनी शानदार फिल्मों की वजह से लोगों की निगाहों में बनी रहती हैं, उतना ही वह अपने विवादित ट्विट्स की वजह से भी लोगों की नज़रों में खटकती रहती हैं। काफी लंबे समय से देखा जा रहा है कि एक के बाद एक कंगना बॉलीवुड इंडस्ट्री पर ताने कसती जा रही हैं। बड़ी से बड़ी हस्ति को कंगना अपनी जुबान से खूब खरी-खोटी सुना चुकी हैं। बीते दिन भी सोशल मीडिया पर कंगना की तरफ से खूब हंगामा देखने को मिला। जिसमें उन्होंने हॉलीवुड सिंगर रिहाना की जमकर धज्जियां उड़ाई थीं। लेकिन कंगना का यह वार अब उन पर ही वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। रिहाना के साथ-साथ अब कंगना भी खूब ट्रोल हो रही हैं।

रिहाना को इस तरह से जवाब देना शायद लोगों का पसंद नहीं आया और उन्होंने भी कंगना को अपने लपेटे में ले लिया। ट्रोलर्स ने रिहाना की ही तरह कंगना की कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट की। जिसमें वह बिकनी पहने हुए पोज देती हुई नज़र आ रही हैं। यही नहीं कंगना की कुछ ऐसी फिल्मों की भी तस्वीरें पोस्ट की है। जिसमें वह को-एक्टर संग इंटीमेट सीन्स देते हुए दिखाई दे रही हैं। कंगना को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं।

Sanghi Naari sabpe Bhaari Vs Libru role models their lil pussy cat dolls ... come on India show them our power. #IndiaTogether #IndiaAgainstPropoganda pic.twitter.com/gEG9YVjZyF