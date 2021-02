किसान आंदोलन को लेकर Kangana-Taapsee की जुबानी जंग जारी, 'धाकड़ गर्ल' ने एक्ट्रेस को कहा- 'बी ग्रेड लोगों की बी ग्रेड सोच'

नई दिल्ली। बॉलीवुड की 'धाकड़' गर्ल कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) के विवादों से हर कोई परिचित है। आए दिन कंगना बॉलीवुड के किसी ना किसी सेलेब से 'पंगा' लेती हुईं दिखाई देती हैं। इस लिस्ट में एकट्रेस तापसी पन्नू ( Taapsee Pannu ) का भी नाम टॉप है। कंगना और तापसी की जुबानी जंग हम पहले भी देख चुके हैं। वहीं एक बार फिर से सोशल मीडया पर दोनों की बहस लोगों का ध्यान खींचती हुई दिखाई दे रही है। इस बार दोनों की लड़ाई का विषय किसान आंदोलन ( Farmers Protest ) हैं। एक ओर जहां तापसी किसानों का समर्थन कर रही हैं, वहीं कंगना इसके विरोध में खड़ी हुईं नज़र आ रही हैं।

B grade logon ki B grade thinking, one should stand up for one’s faith motherland and family, yehi Karm hai yehi Dharm bhi hai .... free fund ka sirf khane wale mat bano... iss desh ka bojh... that’s why I call them B grade ... ignore them free loaders ...

दरअसल, बीते दिन सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन को लेकर काफी बहस देखने को मिली। जिसमें हॉलीवुड के कई सेलेब्स भी इस मुद्दे पर बात करते हुए ट्रोल हो गए। इस बीच तापसी ने भी अपना पक्ष रखते हुए एक ट्वीट किया। जिस पर अब कंगना का रिएक्शन सामने आया है। कंगना ने तापसी पर निशाना साधते हुए ट्वीट में उन्हें बी ग्रेड एक्ट्रेस का ताना दिया कहा बी ग्रेड लोगों की सोच बी ग्रेड जैसी ही होती है। हर व्यक्ति को अपनी मातृभूमि और परिवार के लिए खड़ा होना चाहिए। यह ही सबका कर्म और धर्म है। ट्वीट में कंगना ने तापसी को फ्री फंड में खाना वाला और धरती पर बोझ बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि यही वजह है कि वह उन्हें बी ग्रेड बुलाती हैं। साथ ही लोगों को इन्हें अनदेखा करने की भी सलाह दी।

If one tweet rattles your unity, one joke rattles your faith or one show rattles your religious belief then it’s you who has to work on strengthening your value system not become ‘propaganda teacher’ for others.