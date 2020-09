यूजर्स की बात पर भड़क उठे Abhishek Bachchan, 'नेपोकिड' कहकर किए गए ट्रोल

नई दिल्ली। अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने बॉलीवुड में भले ही कई फिल्में की हो लेकिन वो अपनी छवि बैसी ना बनाए पाए जो अमिताभ बच्चन के साथ उनकी मां जया बच्चन ने बनाई थी। और इसी वजह के चलते उनके हाथ में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नही लग पाया है। इन दिनों नेपोटिंज्म को मुद्दा बॉलीवुड में तेजी से जोर पकड़ रहाहै। और इसी का शिकार हुए अभिषेक बच्चन। उन्हें भी सोशल मीडिया पर यूजर्स के ट्रोल का शिकार होना पड़ा।

लेकिन इन सबका जवाब अभिषेक बच्चन ने भी बखूबी दिया है। अभी हाल ही में यूजर ने अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) को ट्विटर पर 'नेपोकिड' (Nepokid) कहकर संबोधित किया। अभिषेक बच्चन भला उनका जवाब दिए बगैर कैसे रहते। उन्होंने भी ट्विटर पर यूजर को ऐसा जवाब दिया है कि सोशल मीडिया पर यह ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है।

Speak to your elders with some respect then!!! Ab uncle bana diya to lihaaz bhi karo. And a polite reminder, you too are somebody’s baby. In case you didn’t know. Take care, bye. 👋🏽