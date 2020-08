Sushant Singh Rajput केस में CBI की एंट्री पर Urmila Matondkar ने कसा तंज, दाभोलकर मर्डर केस की दिलाई याद

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में चल रही जांच को 2 महीने से भी ज्यादा होने जा रहा है। अब तक केस में नई कहानियों और बयानों के अलावा कुछ सामने नहीं आया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ( SC Transfer Sushant Singh Rajput Case to CBI ) द्वारा सुशांत के केस को सीबीआई को सौंपने से केस में नया मोड़ आ चुका है। सुशांत के परिवार और उनके चाहने वालों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दिल से स्वागत किया है। वहीं इस बीच बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडर ( Urmila Matondkar tweet ) ने सीबीआई जांच पर ट्वीट कर तंज कसा है। जिसमें उन्होंने डा. नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड ( Dr. Narendra Dabholkar Murder Case) का जिक्र किया है। जिसकी जांच भी सीबीआई ही कर रही थी।

It’s 7 years since inhuman n cowardly murder of #DrNarendraDabholkar

CBI has failed to reach mastermind behind it. But his voice will get stronger n reach wider. Remembering all voices of Reason which were murdered Pansare,Kalburgi,Gauri Lankesh#नरेंद्रदाभोलकर 🙏🏼 #महाराष्ट्र pic.twitter.com/hPiCfzqAI7