'मासूम' उर्मिला के 'रंगीला' कॉटूर्न पर गच्चा खा गए लोग, डिलीट किए, पर स्क्रीनशॉट हो गए वायरल

मुंबई। कंगना रनोत ( Kangana Ranaut ) और उर्मिला मातोंडकर ( Urmila Matondkar ) की जुबानी जंग के बीच एक कॉर्टून वायरल हो रहा है। इस कॉटूर्न में उर्मिला मातोंडकर का जिक्र है। अमूल के बनाए इस कॉटूर्न को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा गया। कुछ लोग इसे दोनों एक्ट्रेसेस के बीच चल रहे विवाद से जोड़कर देख रहे हैं।

हुआ यूं कि उर्मिला पर बने इस कॉटूर्न को कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें उर्मिला के कॉटूर्न के साथ टैगलाइन में लिखा 'अब मासूम नहीं रहीं'। बस फिर क्या था, अमूल, ट्रोल्स, आइटी सेल को जीभर के लताड़ लगा दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग अमूल और उर्मिला को लेकर अपनी-अपनी राय देने में जुट गए।

If I am Not mistaken , this came out when “Rangeela” released and not now. And it was based on the fact that Urmila was the child actor in “Masoom”. It was meant to be an appreciation . Now misused by trolls after the current scenario.