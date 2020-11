मोहसिन खान के साथ नजर आएगी उर्वशी रौतेला, वो चांद कहां से लाओगे में दिखा रोमांटिक अंदाज

अभिनेत्री उर्वशी रौतेला का एक म्यूजिक वीडियो लांच होने जा रहा है। जिसमें वह ये रिश्ता क्या कहलाता है के कार्तिक यानी मोहसिन खान के साथ रोमांटिक अंदाज में नजर आएंगी। इस म्यूजिक वीडियो का पोस्टर भी रिलीज हो चुका है। जिसमें मोहसिन खान और उर्वशी रौतेला नजर आ रहे हैं।

आपको बता दें कि अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के करोड़ों लोग दीवाने हैं। फैंस उनकी अदाओं पर मर मिटते हैं। हाल ही उन्होंने बताया कि उनका एक नया म्यूजिक वीडियो लांच होने जा रहा है फैंस इन दोनों की ऑनस्क्रीन जोड़ी को देखकर काफी एक्साइटेड हो गए हैं । क्योंकि दोनों ही कलाकारों को लोग बेहद पसंद करते हैं। उर्वशी ने अपने संगीत वीडियो के बारे में कहा, "वो चांद कहां से लाओगे, मेरे लिए कभी सिर्फ एक म्यूजिक नहीं रहा, इसमें मैंने खुद को भावनात्मक रूप से जुड़ा महसूस किया है, यह मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखता है और एक महत्वकांक्षी छोटे शहर की लड़की की कहानी को दर्शाता है, जिसे बड़े शहर में ग्लैमरस जीवन के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है, फिल्म उद्योग में उसके संघर्ष और एक अभिनेता के रूप में उसके उतार-चढ़ाव को बड़ी बखूबी से दिखाया गया है। उर्वशी ने बताया कि एक एक्टर के संघर्ष की जर्नी को दर्शाता हुआ एक क्लासिक लव सॉन्ग है, यह गीत मेरे लिए बिना किसी शर्त के प्यार को परिभाषित करता है, मेरा मानना है कि जीवन में हम सभी के पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हम गहराई से प्यार करते हैं और केवल उस व्यक्ति में हमें नष्ट करने की शक्ति होती है। लेकिन वह व्यक्ति भी हमें उसी रूप में आकार देता है। विशाल मिश्रा के साथ काम करना अद्भुत था, जिन्होंने गीत को अपनी आवाज दी है और मेरे को स्टार मोहसिन खान शानदार रहे।

