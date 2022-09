पहले ऋषभ पंत से हाथ जोड़कर मांगी माफी फिर पल्टीं उर्वशी रतौला, कहा-'सब स्क्रिप्टेड है, मैंने नहीं मांगी...'

भारतीय क्रिकेट टीम के मशहूर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है। अब इस विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। उर्वशी एक इंटरव्यू में हाथ जोड़कर ऋषभ पंत से माफी मांगती नजर आ रही हैं।

बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) लगातार कुछ दिनों से चर्चा में बनी हुई हैं। वही कुछ समय पहले उर्वशी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। वायरल वीडियो एक इंटरव्यू का था, जिसमें उर्वशी रौतेला ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहानी सुनाई थी।



इसमें उन्होंने मिस्टर आरपी का नाम लिया था और फैन इसे ऋषभ पंत मान रहे थे। उसके बाद दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बिना नाम लिए जमकर कोल्ड वॉर हुई थी। उर्वशी एशिया कप में भारत के मैच के दौरान भी स्टेडियम में देखी गई थीं।

