बिना हेलमेट पापा संग स्कूटर पर घूमने निकले वरुण धवन, लोगों ने अक्ल ठिकाने लगा दिया

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन अक्सर खबरों में छाए रहते हैं। ज्यादातर खबरों में उनकी तारीफ ही पढ़ने को मिलती है लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि लोगों ने उनकी जमकर क्लास लगा दी। हाल ही में वरुण ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था। जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनको जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल, वरुण ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था।जिसमें वो बिना हेलमेट पहने ही स्कूटर चला रहे हैं। इतनी ही नहीं उनके साथ उनके पापा डेविड धवन भी बैठे हुए हैं।

Good morning from the team of #coolieno1 pic.twitter.com/VPrODCOYXp