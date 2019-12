विद्युत जामवाल की 'कमांडो 3' ने छुड़ा दिए सबके छक्के, चौथे दिन कमाए इतने करोड़

नई दिल्ली। विद्युत जामवाल(Vidyut Jammwal) की फिल्म कमांडो 3 (Commando 3 )को रिलीज हुए चार दिन हो चुके हैं। इन चार दिनों में फिल्म ने तोबड़तोड़ कमाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म कमांडो 4 ने तीन दिनों में 16.30 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। कमांडो 3(Commando 3 )पूरे भारत में फिल्म 2541 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है।

#Commando3 is steady on Day 4... Mass markets continue to contribute... Eyes ₹ 30 cr [+/-] total in Week 1... Will cross *lifetime biz* of #Commando and #Commando2 in *Week 1* itself... Fri 4.74 cr, Sat 5.64 cr, Sun 7.95 cr, Mon 3.42 cr. Total: ₹ 21.75 cr. #India biz.

दरअसल, कमांडो 3 विद्युत के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म साबित हुई है।कम थिएटरों में रिलीज होने के बाद भी कमांडो ने रिलीज के चार दिन में ही करीब 22 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 4.74 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने 5.64 करोड़ रुपये कमाए। अपने तीसरे दिन यानी रविवार को फिल्म ने 8 करोड़ रुपये की कमाई की । वहीं चौथे दिन फिल्म ने 3.25 करोड़ रुपये की कमाई की है।

