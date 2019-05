सटीक साबित हुई इस एक्टर की चुनावी भविष्यवाणी! 4 दिन पहले ही बता दिया था मोदी को मिलेगी कितनी सीटें

23 मई 2019 देश के इतिहास में दर्ज हो चुका है। नरेन्द्र मोदी के चेहरे के दमपर एनडीए ने जिस तरह की चमत्कारिक जीत हासिल की उसकी बहुत ही कम लोगों को उम्मीद थी। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले ही काफी लोगों का मानना था कि हो ना हो मोदी के 300 से ज्यादा सीटे जीतने का दावा सही साबित होगा। अब तक के आकंड़ों के मुताबिक एनडीए को 340 से अधिक सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है।

This was my prediction, a few hours before exit polls.



It's not about Pulwama. Nor about development, nor Mandir/Masjid nor any such.



The narrative that has truly worked is "if not Modi...who?". No opposition party was able to provide an answer with any resonance. Truth. https://t.co/o6RWu4cFpt