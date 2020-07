Aishwarya Rai Bachchan हुईं कोरोना पॉजिटिव, विवेक ओबेरॉय ने ट्वीट कर मांगी सलामती की दुआ

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर देश में बढ़ता जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री भी अब इसकी चपेट में आ चुकी है। एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher Family Corona Positive) का परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं, शनिवार को अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और उनके बेटे अभिषेक बच्चन से बताया कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। जिसके बाद पूरे बच्चन परिवार का टेस्ट करवाया गया। जिसमें ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) और उनकी बेटी आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव पाई गईं। इस खबर के बाद से सोशल मीडिया पर लोग बच्चन परिवार की सलामती के लिए दुआ मांग रहे हैं।

वहीं, ऐश्वर्या राय बच्चन की सेहत के लिए कई स्टार्स ने ट्वीट किए और उनकी सलामती के लिए दुआ मांगी। अब हाल ही में एक्टर विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) ने भी ऐश्वर्या राय और उनके परिवार के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। एक्टर ने अपने ट्विटर हैंडल (Vivek Oberoi Tweet) से ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या की एक खबर शेयर की। जिसमें बताया गया था कि ऐश और आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव हैं। विवेक ने लिखा, 'परिवार की सलामती और जल्द ठीक होने के लिए हमारी प्रार्थना।' उनका यह ट्वीट अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

Our prayers for the well being and quick recovery of the family🙏 https://t.co/23BEckqTLa