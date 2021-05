जब 'कयामत से कयामत' का पोस्टर लगाने से आमिर खान से नाराज हो गया था ऑटो वाला

मुंबई। बॉलीवुड के टॉप के स्टार्स में शामिल आमिर खान भले ही लम्बे गैप में फिल्में करते हों, लेकिन उनकी कामयाबी कई फिल्मों के बराबर होती है। उन्हें हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है, इसलिए इंडस्ट्री में उन्हें मिस्टर परफेक्सनिस्ट भी कहा जाता है। सफलता के सिंहासन पर बैठे आमिर खान ने अपने करियर के शुरूआती दिनों में वो काम भी किया जो आप शायद कोई स्टार नहीं करता होगा। जी हां, आमिर खान ने अपनी पहली फिल्म 'कयामत से कयामत तक' के प्रचार के लिए सड़कों पर उतरे थे। उन्होंने ऑटो रिक्शा पर मूवी के पोस्टर भी लगाए थे।

पोस्टर चिपकाते आए नजर

आमिर खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें आमिर अपने सह-अभिनेता राज जुत्शी के साथ मुंबई के एक ऑटो रिक्शा पर पोस्टर लगाते नजर आए। इस वीडियो में आमिर खान हाफ शोल्डर ब्लू टी-शर्ट में और राज जुत्शी ने ब्लू शर्ट में दिखाई दे रहे हैं। दोनों गंभीरता और लगन से पोस्टर लगाने का काम करते देखे जा सकते हैं।

ऑटो वाला हो गया नाराज

कहा जाता है कि इस पोस्टर चिपकाने के अभियान में एक ऑटो वाला नाराज हो गया था। दरअसल, आमिर के फिल्म के पोस्टर्स पर लिखा होता था 'Who is Aamir Khan? ...Ask the girl next door.' यानी कि आमिर खान कौन हैं, अपने पड़ोस की लड़की से पूछें।' इस पोस्टर को कुछ ऑटो वाले लगवा लेते थे और कुछ मना कर देते थे। इनमें से एक ऑटो वाला काफी नाराज हो गया था। उसने पोस्टर लगवाने से मना कर दिया। काफी समझाईश के बाद वह शांत हुआ।

फैंस और क्रिटिक्स को खूब पसंद आई 'कयामत से कयामत तक'

गौरतलब है कि आमिर की मूवी 'कयामत से कयामत तक' 1988 में आई थी। इस मूवी से आमिर खान लीड कलाकार की भूमिका में नजर आने लगे थे। आमिर के अपोजिट इस मूवी में एक्ट्रेस जूही चावला थीं। न केवल ये मूवी बेहद सफल रही बल्कि इसके गाने भी लोगों की जुबान पर कई वर्षों तक चढ़े रहे। इसका गाना 'पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा...' आज भी सुनने को मिल जाता है। 34वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में ये मूवी छाई रही। इसे कुल 11 कैटेगिरीज में नॉमिनेशन मिला। बेस्ट मेल एक्टर, बेस्ट फीमेल एक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट निर्देशक सहित कुल 9 अवॉर्ड इसकी झोली में आए। 36वें नेशनल अवॉर्ड में इस मूवी को बेस्ट पॉपुलर फिल्म और आमिर को स्पेशल मेंशन का अवॉर्ड मिला।