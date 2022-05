ईशा देओल ने सबके सामने अमृता राव को जड़ा था थप्पड़ और फिर कहा था- वो इसी लायक है

जहां अमृता राव अपने जमाने की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक थीं तो वहीं ईशा देओल का नाम भी कुछ कम नहीं था। हालांकि लंबे समय से दोनों ही बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन एक समय था जब दोनों का नाम खूब सुर्खियों में था।

दरअसल में इन दोनों के चर्चा में रहने की वजह इनकी कैट फाइट थी। ईशा देओल और अमृता राव की कैट फाइट किसी से छिपी नही है। दोनों एक-दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करती थीं। वैसे तो फिल्मी दुनिया में कैट फाइट आम बात है। बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसे तू-तू, मैं-मैं के ढेर सारे किस्से-कहानियों से भरी पड़ी है, लेकिन इन दोनों की कैट फाइट ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं।

got angry and slapped amrita rao know the reason