Big News : अमित शाह के बयान के बाद अब इस देश ने चीन से कई चीजों के आयात पर टैरिफ बढ़ाया

US increases tariffs on imports of goods from China : भारत के गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुर्खियों में रहने के बाद अब अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ( Joe Biden) ने चीन( China) से इलेक्ट्रिक वाहनों व अन्य चीजों के आयात पर टैरिफ बढ़ा दिया है।

नई दिल्ली•May 14, 2024 / 07:35 pm• M I Zahir

American President Joe Biden

US increases tariffs on imports of goods from China : भारत के गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah) का ‘सेल इंडिया बाय चाइना’ बयान सुर्खियों में रहने के बाद व्हाइट हाउस ( White House) ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ( Joe Biden ) ने अपने व्यापार प्रतिनिधि को अमरीकी श्रमिकों और व्यवसायों की ‘सुरक्षा’ के लिए सेमी कंडक्टर, सौर सेल, बैटरी और महत्वपूर्ण खनिजों सहित चीन ( China) से 18 बिलियन अमरीकी डॉलर के आयात पर टैरिफ ( Tariffs on imports) बढ़ाने का निर्देश दिया है।

यह फैसला चीन के 'अनुचित' के जवाब में आया व्हाइट हाउस ने कहा कि यह फैसला चीन के व्यापार प्रथाओं' और परिणामी हानियों का प्रतिकार करने के 'अनुचित' जवाब में आया है । व्हाइट हाउस का कहना है, "प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा और नवाचार से संबंधित चीन की अनुचित व्यापार प्रथाएं अमेरिकी व्यवसायों और श्रमिकों को खतरे में डाल रही हैं। चीन कृत्रिम रूप से कम कीमत वाले निर्यात के साथ वैश्विक बाजारों में बाढ़ ला रहा है। धारा 301 के तहत टैरिफ ( Tariffs)बढ़ाने का निर्देश व्हाइट हाउस का बयान पढ़ा गया कि चीन की अनुचित व्यापार प्रथाओं के जवाब में और इसके परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान का प्रतिकार करने के लिए, आज, राष्ट्रपति बाइडन अपने व्यापार प्रतिनिधि को अमरीकी श्रमिकों और व्यवसायों की सुरक्षा के लिए चीन से 18 बिलियन अमरीकी डॉलर के आयात पर 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत टैरिफ बढ़ाने का निर्देश दे रहे हैं। अनुचित और गैर-बाजार प्रथाओं का इस्तेमाल चीन से आयात पर बढ़े हुए टैरिफ पर बयान में यह भी कहा गया कि चीनी सरकार ने बहुत लंबे समय से अनुचित और गैर-बाजार प्रथाओं का इस्तेमाल किया है। यह भी कहा गया ,"चीन के जबरन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बौद्धिक संपदा की चोरी ने हमारी प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण इनपुट के वैश्विक उत्पादन के 70, 80 और यहां तक ​​कि 90 प्रतिशत पर नियंत्रण में योगदान दिया है – जिससे अमरीका की आपूर्ति के लिए अस्वीकार्य जोखिम पैदा हो रहा है। चीन की क्षमता और निर्यात वृद्धि में योगदान व्हाइट हाउस ने कहा,"इसके अलावा, ये वही गैर-बाजार नीतियां और प्रथाएं चीन की बढ़ती क्षमता और निर्यात वृद्धि में योगदान करती हैं, जो अमरीकी श्रमिकों, व्यवसायों और समुदायों को काफी नुकसान पहुंचाने की धमकी देती हैं। अमरीका और यूरोपीय संघ ने अक्सर चीन में "औद्योगिक अतिक्षमता" पर अपनी चिंता व्यक्त की है, जो उनकी घरेलू कंपनियों को प्रभावित कर रही है। एफडब्ल्यूजी ( FWG)से मुलाकात अमरीकी ट्रेजरी सचिव जेनेट एल येलेन ने इस साल अप्रेल में बीजिंग और गुआंगज़ौ की अपनी यात्रा के बाद अमरीका और चीन के बीच आर्थिक कार्य समूह ( EWG) और वित्तीय कार्य समूह ( FEG) से मुलाकात की। अमरीकी ट्रेजरी विभाग ने बैठक के बाद कहा था, "अमरीकी प्रतिनिधिमंडल ने चीन की गैर-बाजार प्रथाओं और औद्योगिक अत्यधिक क्षमता के बारे में चिंता व्यक्त करना जारी रखा।" सब्सिडी ( Subsidy)वाले निर्यात की लहर बैठक के एक रीडआउट के अनुसार, "दोनों पक्ष इन मुद्दों पर आगे चर्चा करने पर सहमत हुए।" शी जिनपिंग और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के बीच एक बैठक में, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने दौरे पर आए चीनी राष्ट्रपति से "संबोधित करने का आग्रह किया।" NYT ने बताया कि उनके देश की फैक्ट्रियों से पश्चिमी देशों में सब्सिडी वाले निर्यात की लहर चल रही है।"

