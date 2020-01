लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर मनोज कुमार ने ट्रेन में लिखी थी इस फिल्म की कहानी, ऐसे पड़ा भारत कुमार नाम

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और फिल्ममेकर मनोज कुमार Manoj Kumar देशभक्ति की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। भारत कुमार नाम से चर्चित एक्टर ने सिनेमा में हो रहे बदलाव पर एक इंटरव्यू में कहा था कि आज वो समाज भी नहीं है, हम एक ऐसे समाज से आए हैं, जिसमें भावनाएं थीं, मयार्दा थी, ठहराव था। आज का युवा आज के समाज की ही देन है। अगर कहीं कुछ कमी है तो उसकी जिम्मेदार ये सोसाइटी भी है। अब फिल्मों में वह रूह नहीं होती और फिल्ममेकर्स भी थोड़े आलसी हो गए हैं। आप किसी भी तरह की फिल्म बनाएं लेकिन आपका धर्म है कि उसमें कुछ ऐसा तो दीजिए कि दर्शक सोचने पर मजबूर हो जाएं और दिल से सिर्फ वाह निकले। वे हमारे अन्नदाता हैं, अपनी कमाई में से टिकट खरीदकर फिल्म देखने जाते हैं। मैं तो यूट्यूब पर शांतारामजी की पुरानी फिल्में और पहले के दौर की हॉलीवुड फिल्में देखता हूं।

जय जवान जय किसान के नारे पर बनाई फिल्म

पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी मनोज कुमार की फिल्में पसंद थी। एक इंटरव्यू में भारत कुमार ने बताया था कि एक बार शास्त्री जी ने मुझसे कहा कि मैंने नारा दिया है 'जय जवान जय किसान' क्या इस पर फिल्म बन सकती है। उनका यह कहना था और मेरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। मैंने उनका आर्शीवाद लिया। 4 बजे वहां से डीलक्स ट्रेन चलती थी। मैंने अपने साथियों से कहा-मुझे दो डायरियां और 5-6 बॉलपैन लेकर दे दो। फरीदाबाद से ट्रेन आगे निकली, मैं खेतों की तरफ देख रहा था। कुछ कहानी दिमाग में नहीं आई थी। पहली लाइन लिखी, ये धरती एक ऐसी हथेली है, जिस पर किसान हल चलाकर किसान की तकदीर की लकीरें लिखता है। उसके बाद जब सेंट्रल बॉम्बे पहुंचा तो उपकार की कहानी तैयार थी।

#Upkar is a film based on farmers suggested by the then Indian PM #LalBahadurShastri . The film was based on the slogan ‘Jai Jawan Jai Kisan’ which was also coined by our then PM during the 1965 Indo – Pak war. #AzaadHindustaan pic.twitter.com/YwiCUaKj04

इसलिए रखा मनोज नाम

उनका असली नाम हरिकिशन गिरि गोस्वामी है। वे दिलीप कुमार से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने फिल्म 'शबनम' देखी जिसमें दिलीप के किरदार का नाम मनोज था। बत से ही यह नाम रख लिया। मनोज कुमार से भारत कुमार बनने के सवाल पर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, हमारा देश गांवों में बसता है और यह किसानों का देश है, इसलिए फिल्म में 'भारत' नाम रखा। हमारे देश की पब्लिक इतनी दयालु है कि उन्हें जिस चीज में सच्चाई नजर आती है उसे सिर आंखों पर बैठा लेती है और जनता ने ही मुझे भारत कुमार बना दिया।

