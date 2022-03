श्रद्धा कपूर के अफेयर से परेशान होकर शक्ति कपूर ने घर से खींचकर कर दिया था बाहर, जाने फिर क्या हुआ

श्रद्धा कपूर का हाल ही में हुआ हैं फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठ से ब्रेकअप। दोनों क़रीब चार साल रिलेशनशिप में थे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है इससे पहले भी श्रद्धा कपूर का नाम फरहान अख़्तर के साथ जोड़ा जा चुका है चलिए जानते हैं पूरा मामला

बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने बॉलीवुड में बेहद कम समय में एक अच्छा मुक़ाम हासिल कर लिया हैं। श्रद्धा कपूर ने बॉलीवुड में करियर की शुरुआत फ़िल्म ‘तीन पत्नी’ से की थी। इस फ़िल्म में श्रद्धा कपूर अमिताभ बच्चन के साथ नज़र आई थी। लेकिन लीड एक्ट्रेस के तौर पर अभिनेत्री ‘लव का द एंड’ में पहली बार नज़र आई थी। हालांकि श्रद्धा कि इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफ़िस पर कुछ ख़ास कमाल नहीं किया था।

