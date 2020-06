Sonu sood:- सोनू सूद से बेरोजगार महिला ने लगाई ऐसी गुहार , एक्टर ने दिया यह सुंदर जवाब

प्रवासी मजदूरों के मसीहा बने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद से अब लोग कई तरह की मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच एक बेरोजगार महिला ने भी नौकरी दिलाने की मांग की है। इस पर एक्टर ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया है।

एक महिला यूजर ने लिखा है। 'मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मदद चाहती हूं जो मुझे नौकरी दिला सके, मेरे पति और मैं दोनों इस समय बेरोजगार हैं।।मैं इस स्थिति में हूं कि अगर मैं अपने जीवन यापन के लिए नहीं कमाती हूं और ईएमआई का भुगतान नहीं करती हूं तो मुझे अन्य कदम उठाने होंगे। मैं मरना नहीं चाहती, मेरी मदद करो। जिस पर अभिनेता सोनू ने जवाब दिया है । 'कृपया साहस के साथ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बहादुर बने, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हासिल ना किया जा सके, बस उस दिशा में शांति के साथ काम करते रहने की जरूरत है, आपकी जिंदगी अनमोल है , खासकर आपके प्रियजनों के लिए, शीघ्र ही आपसे संपर्क किया जाएगा।'

लॉकडाउन के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को अपने गृह राज्य भिजवाने के लिए हर संभव मदद की थी। ऐसे में जहां पहले उनसे लोग अपने गृह राज्य जाने की गुहार लगाते थे, अब कई प्रकार की समस्याओं से उन्हें अवगत कराकर मदद की गुहार लगा रहे हैं।

Kindly be brave enough to fight your battles with courage. There is nothing that’s unachievable, one just needs to stay calm and make it happen. Life is precious dear..more for your loved ones. Will get in touch with you shortly. https://t.co/G8dSrHDIi6