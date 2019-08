मौसम विभाग के अलर्ट के बाद राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश, बूंदी में उफान पर आई घोड़ा पछाड़ नदी

Heavy Rainfall in Rajasthan : राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर ( Current Rain Status ) जारी है। वहीं, Rajasthan के Bundi जिले में Heavy Rain से हाल बेहाल हो रहा है। IMD ने अगले 24 घंटे में राजस्थान के आधा दर्जन जिलों में Heavy to Heavy Rain का ALERT ( Heavy Rain Warning in Rajasthan ) भी जारी किया है।