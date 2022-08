Income Tax Refund : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का काम पूरा, अब रिफंड आने का इंतजार, जानिए ऑनलाइन कैसे चेक करें ITR रिफंड स्टेटस

Income Tax Refund : फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट खत्म हो गई है। ऐसे में जिन लोगों ने रिटर्न फाइल किया है उन्हें अपने ITR रिफंड का इंतजार है। अगर आप भी इनकम टैक्स रिफंड का इतंजार कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं।

Income Tax Refund: Income tax return filing completed, now waiting for refund to come, know how to check ITR refund status online