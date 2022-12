2022-23 में 6.9% रहेगी भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर: विश्व बैंक

Submitted by:

विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.5% से 6.9% कर दिया है। वहीं वरिष्ठ अर्थशास्त्री ध्रुव शर्मा ने कहा है कि भारत 10 साल पहले की तुलना में अब अधिक मजबूत है।

India’s economy to grow at 6.9% in FY23: World Bank