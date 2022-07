म्यूचुअल फंड SIP: 5 गलतियां जो निवेशकों को अस्थिर शेयर मार्केट में नहीं कभी करनी चाहिए

म्यूचुअल फंड में लाखों की तादात में लोग SIP (Systematic Investment Plan) के द्वारा निवेश करते हैं। जिस समय शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिलती है तो इसके रिटर्न में भी तेजी देखने को मिलती है। वहीं जिस समय शेयर मार्केट अस्थिर होता है तो इसके रिटर्न में भी इसका असर सीधे तौर पर पड़ता है। उस समय निवेशकों को ये 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए।

इन्वेस्टमेंट में रिटर्न के लिहाज से अभी काफी बुरा दौर चल रहा है। शेयर मार्केट में पैसा रिटर्न देने के बजाय डूब रहा है। वहीं बैंक भी FD पर महंगाई दर से नीचे का रिटर्न दे रहे हैं। हालांकि कोरोना महामारी के बाद से अप्रैल तक शेयर मार्केट में लोगों को अच्छा फायदा हुआ है, लेकिन अप्रैल के बाद से शेयर मार्केट में अस्थिरता लगातार जारी है। इसका सीधा असर डॉयरेक्ट शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के साथ म्यूचुअल फंड निवेशकों पर भी पड़ रहा है।

Mutual Fund SIP: 5 Mistakes That Investors Should Never Make In A Volatile Stock Market