नई पेंशन योजना VS पुरानी पेंशन योजना, जानिए दोनों में क्या है अंतर

राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दी है। वहीं पंजाब में सरकार ने भी इसके लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है, जो पुरानी पेंशन को लागू करने वाला चौथा राज्य होगा। आइए जानते हैं कि नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना में अंतर क्या है?

देश के कई राज्यों में कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने और नई पेंशन योजना (NPS) को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए कर्मचारियों का संगठन समय-समय पर इसे लागू किए जाने की मांग के साथ सड़को पर उतर कर प्रर्दशन करते हैं। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में चुनाव जीतने पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया है। वहीं मध्यप्रदेश में तो कांग्रेसी विधायक अर्जुन सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पुरानी पेंशन प्रदेश में लागू कर देते हैं तो मैं उनके चरणों को धोकर पानी पी लूंगा।

