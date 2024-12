Petrol-Diesel Price Today: 27 दिसंबर को क्या है पेट्रोल-डीजल के भाव, यहां करें चेक

दिल्ली (Petrol-Diesel Price in Delhi) पेट्रोल: ₹94.77 प्रति लीटर

डीजल: ₹87.67 प्रति लीटर मुंबई (Petrol-Diesel Price in Mumbai) पेट्रोल: ₹103.50 प्रति लीटर

डीजल: ₹90.03 प्रति लीटर जयपुर (Petrol-Diesel Price in Jaipur) पेट्रोल: ₹105.07 प्रति लीटर

डीजल: ₹90.53 प्रति लीटर

कोलकाता (Petrol-Diesel Price in Kolkata) पेट्रोल: ₹105.01 प्रति लीटर

डीजल: ₹91.82 प्रति लीटर गुरुग्राम (Petrol-Diesel Price in Gurgaon) पेट्रोल: ₹94.96 प्रति लीटर

डीजल: ₹87.82 प्रति लीटर चेन्नई (Petrol-Diesel Price in Chennai) पेट्रोल: ₹100.80 प्रति लीटर

डीजल: ₹92.48 प्रति लीटर

बेंगलुरु (Petrol-Diesel Price in Bangalore) पेट्रोल: ₹102.92 प्रति लीटर

डीजल: ₹88.99 प्रति लीटर पटना (Petrol-Diesel Price in Patna) पेट्रोल: ₹106.11 प्रति लीटर

डीजल: ₹92.92 प्रति लीटर लखनऊ (Petrol-Diesel Price in Lucknow) पेट्रोल: ₹94.69 प्रति लीटर

डीजल: ₹87.81 प्रति लीटर

पेट्रोल-डीजल की कीमत कौन करता है तय? पेट्रोल और डीजल (Petrol-Diesel Price Today) की कीमतों का निर्धारण पूरी तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) के हाथ में होता है। ये कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार (Petrol-Diesel Price Today) में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों को ध्यान में रखते हुए रोजाना कीमतों की समीक्षा करती हैं।