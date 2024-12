Petrol Diesel Price Today: साल के आखिरी दिन कितना महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल? यहां चेक करें अपने शहर का रेट

दिल्ली (Petrol Diesel Price in Delhi) पेट्रोल: ₹94.77 प्रति लीटर

डीजल: ₹87.67 प्रति लीटर मुंबई (Petrol Diesel Price in Mumbai) पेट्रोल: ₹103.50 प्रति लीटर

डीजल: ₹90.03 प्रति लीटर जयपुर (Petrol Diesel Price in Jaipur)

पेट्रोल: ₹104.38 प्रति लीटर

डीजल: ₹89.90 प्रति लीटर कोलकाता (Petrol Diesel Price in Kolkata) पेट्रोल: ₹105.01 प्रति लीटर

डीजल: ₹91.82 प्रति लीटर गुरुग्राम (Petrol Diesel Price in Gurgaon) पेट्रोल: ₹95.25 प्रति लीटर

डीजल: ₹88.10 प्रति लीटर

चेन्नई (Petrol Diesel Price in Chennai) पेट्रोल: ₹100.80 प्रति लीटर

डीजल: ₹92.39 प्रति लीटर बेंगलुरु (Petrol Diesel Price in Bangalore) पेट्रोल: ₹102.92 प्रति लीटर

डीजल: ₹88.99 प्रति लीटर पटना (Petrol Diesel Price in Patna)

पेट्रोल: ₹105.47 प्रति लीटर

डीजल: ₹92.32 प्रति लीटर लखनऊ (Petrol Diesel Price in Lucknow) पेट्रोल: ₹94.69 प्रति लीटर

डीजल: ₹87.81 प्रति लीटर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में टैक्स का बोझ वर्तमान में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में 50% से अधिक हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों के करों का होता है। अगर दिल्ली की बात करें, तो यहां पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए प्रति लीटर है, जिसमें लगभग 55% हिस्सा टैक्स का है।

डीजल पर भी भारी टैक्स डीजल की कीमतें भी इसी तरह तय होती हैं, जिसमें केंद्र और राज्य के करों का बड़ा हिस्सा शामिल है। डीजल की कीमत पेट्रोल के मुकाबले थोड़ी कम होती हैं, लेकिन करों का अनुपात लगभग समान रहता है।

SMS से ऐसे जानें अपने शहर में तेल का ताजा रेट अब आप अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमत आसानी से SMS के जरिए पता कर सकते हैं। हर तेल कंपनी अपने ग्राहकों को यह सुविधा देती है।