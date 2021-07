कोरोना के बावजूद बढ़ रही देश की अर्थव्यवस्था, 7 लाख करोड़ का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट: पीयूष गोयल

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बीच देश की अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और हमारा निर्यात भी बढ़ रहा है। कोविड-19 की दूसरी लहर की गंभीरता के बावजूद भारत ने अप्रैल-जून 2021 यानि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत ने 95 बिलियन डॉलर यानी 7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हासिल किया है। यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इस बात का दावा केंद्रीय मंत्री ने वाणिज्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कीं।

अप्रैल में 6.24 अरब डॉलर का विदेशी निवेश

देश के 623 जिलों में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ( DPIIT ) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 50,000 है। 2020-21 में 81.72 बिलियन डॉलर का एफडीआई हासिल करने में हमें सफलता मिली जो अब तक का सबसे अधिक FDI प्रवाह है। अप्रैल 2021 में 6.24 अरब डॉलर का एफडीआई हुआ है। यह अप्रैल 2020 की तुलना में 38 फीसदी अधिक है।

मसाले और फिशिंग एक्सपोर्ट में आई तेजी

पीयूष गोयल ने कहा कि जनवरी-मार्च 2020 (Q4) में $90 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था।2021-22 की पहली ही तिमाही (Q1) में हमने $95 बिलियन का रिकार्ड एक्सपोर्ट किया है। पीयूष गोयल ने कहा कि इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट में 40 फीसदा का इजाफा देखने को मिला है। भारत के मसाले और फिशिंग के एक्सपोर्ट में इन तीन महीनों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश के किसानों, पशुपालन से जुड़े सभी लोग, मरीन सेक्टर के लोगों ने सभी दिक्कतों के बावजूद इस तिमाही में अपने एक्सपोर्ट को जारी रखा और पूरी अर्थव्यवस्था को गति देने में ऐतिहासिक कार्य किया।

