दिल्ली-एनसीआर में घर खरीदना हुआ महंगा, 11 प्रतिशत तक बढ़े दाम

दिल्ली-एनसीआर में घर खरीदना अब और महंगा हो गया है। अपने सपनों के आशियाने के लिए आपको एक दो नहीं बल्कि पूरे 11 फीसदी ज्यादा दाम चुकाने होंगे। दरअसल देशभर में इन दिनों प्रापर्टी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा उछाल दिल्ली-एनसीआर में आया है।

Property Rates Increased By 11 Percent In Delhi NCR Buying House Is Expensive Now